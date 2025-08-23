Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Газинский объявил о завершении карьеры

Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский в возрасте 36 лет объявил о завершении карьеры.

«Ну что, вот и пришло моё время объявить о завершении профессиональной карьеры. Хочется сказать многое, но буду краток.

Хочется поблагодарить всех, кто на протяжении долгих лет помогал мне становиться лучше, начиная от персонала, тренерского штаба и заканчивая руководителями клубов! Спасибо партнёрам, с которыми мы делили поле. Спасибо соперникам, вы помогали становиться сильнее. Спасибо моей семье, вы всегда были рядом. Спасибо большое всем, кто хоть как-то причастен к моей скромной карьере.

И, конечно, особая благодарность вам, болельщики. Вы давали тот драйв, от которого испытываешь особые эмоции. Этого, конечно, мне будет не хватать.

Футбол навсегда будет в моём сердце, но пришло время двигаться дальше! Буду скучать. Любите футбол, играйте в футбол», — написал Газинский в социальной сети.

Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в клуб в 2024 году. Всего в составе краснодарской команды полузащитник в 289 матчах забил 15 голов и отдал 30 результативных передач. В сезоне-2024/2025 Газинский стал чемпионом России в составе «быков». В конце мая клуб объявил о его уходе. Также хавбек защищал цвета «Луча-Энергии», «Торпедо» и «Урала».

В составе сборной России Газинский провёл 21 матч, забил один мяч в игре чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией (5:0). Газинский имеет звание заслуженного мастера спорта России, полученное за выход в четвертьфинал ЧМ с национальной командой.