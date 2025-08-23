Гендиректор «Торпедо»: цель — не просто завоевать место в РПЛ, а построить сильный клуб

Новый генеральный директор московского футбольного клуба «Торпедо» Игорь Резвухин обратился к болельщикам, отметив, что цель клуба — не просто возвращение в РПЛ, а построение крепкой и стабильной команды.

«Уважаемые торпедовцы, дорогие болельщики нашего легендарного клуба! От имени клуба «Торпедо Москва» и от себя лично хочу искренне поблагодарить каждого из вас за поддержку команды в начале сезона. Ваши голоса всегда слышны и дома, и на выезде, независимо от города, где играет «Торпедо»!

Мы видим это, очень ценим и, конечно, полностью разделяем ваши переживания по поводу не лучшего старта чёрно-белых в Лиге PARI.

Отмечу, что пришедшая в клуб новая команда опытных менеджеров совместно с тренерским штабом, футболистами и сотрудниками офиса приложит все усилия для скорейшего исправления ситуации. Мы прекрасно понимаем, что клуб с такой великой историей, как «Торпедо», должен решать самые амбициозные спортивные задачи, и именно такие задачи ставят перед нами Акционеры клуба.

Перед нами сложная и одновременно очень амбициозная цель — не просто завоевать для «Торпедо» место в РПЛ, а постепенно построить по-настоящему сильный, стабильный, крепко стоящий на ногах клуб. И этот процесс уже начался.

Фундамент нашего будущего — это строящийся новый стадион на Восточной улице. Это наш новый дом, сердце «Торпедо», место притяжения, которое объединит всех, кто не равнодушен к нашему клубу. А это десятки тысяч человек. Выберите время, приезжайте на Восточную, чтобы лично в этом убедиться. Современная инфраструктура станет катализатором развития всего клуба «Торпедо» — от Академии до главной команды.

Мы приступили к активной работе по укреплению внутренней структуры клуба. Прекрасно понимаем, что успешная футбольная команда не может быть по-настоящему боеспособной без надёжного тыла. Мы уже запустили процессы по привлечению в «Торпедо» дополнительных профессионалов в области аналитики, селекции, медиа, маркетинга, работы с болельщиками и других ключевых направлений. Сейчас мы формируем новую систему, новый механизм, который в перспективе позволит вывести «Торпедо» на новый уровень развития.

Что касается спортивной составляющей, мы с коллегами осознаём, что нужно не просто сиюминутно «закрывать» текущие проблемы, а совместными усилиями сформировать коллектив, способный на стабильную результативную игру и достижение поставленных перед ним серьёзных целей.

Я прекрасно понимаю, что громкие слова не заменят побед. Но я прошу вас о доверии и терпении.

Уверен, мы находимся на правильном пути. Нам предстоит пройти этот сложный отрезок вместе с вами.

Ваша поддержка на трибунах, ваша вера в «Торпедо» бесценны!

Мы работаем ради одной цели: вернуть «Торпедо» на заслуженное место в элите российского футбола. И сделаем это. Вместе. Один как все и все как один!» — говорится в заявлении Резвухина на сайте «Торпедо».

В нынешнем сезоне чёрно-белые выступают в Первой лиге. Московский клуб понизили до второго по силе российского дивизиона из-за коррупционного скандала. После первых пяти туров «Торпедо» набрало четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.