Дроздов: не стоит сомневаться в Карпине — у «Ростова» была игра и без такого бюджета

Бывший футболист московского «Динамо» Юрий Дроздов высказался о результатах бело-голубых на старте нынешнего сезона.

«У Карпина в «Ростове» были совсем другие игроки, не такой бюджет, как у «Динамо». А результаты были, как и приличная игра. Не стоит сомневаться в Карпине. Тот же «Ахмат» с Черчесовым и без – небо и земля. Даже ввосьмером они показывают футбол и вытягивают игру», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После пяти туров Мир Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина набрала пять очков и занимает 11-е место. В этих играх РПЛ «Динамо» один раз победило, два раза потерпело поражение и два раза разделило очки с соперниками.

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года.

