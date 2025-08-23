Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Юрий Дроздов высказался о результатах «Локомотива» на старте чемпионата России

Юрий Дроздов высказался о результатах «Локомотива» на старте чемпионата России
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Юрий Дроздов высказался о лидерстве команды в таблице Мир РПЛ после пяти туров. Железнодорожники набрали 13 очков и идут первыми, следом располагаются «Краснодар» (12 очков) и ЦСКА (11) соответственно.

«Локомотив» и ЦСКА отличаются стабильностью. Команды набирают свои очки. «Локомотив» вообще только одну ничью сыграл, а в остальных матчах победил. Надеюсь, что продлят выигрышную серию. ЦСКА выглядит организованно. Команда должна дотянуть до конца чемпионата. У них крепкий состав. Если взять те же «Краснодар» и «Зенит», они тоже наберут свои очки», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 23 августа, «Локомотив» примет «Ростов» в 6-м туре РПЛ, начало матча — в 18:30.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
