Юрий Дроздов высказался о результатах «Локомотива» на старте чемпионата России

Бывший футболист московского «Локомотива» Юрий Дроздов высказался о лидерстве команды в таблице Мир РПЛ после пяти туров. Железнодорожники набрали 13 очков и идут первыми, следом располагаются «Краснодар» (12 очков) и ЦСКА (11) соответственно.

«Локомотив» и ЦСКА отличаются стабильностью. Команды набирают свои очки. «Локомотив» вообще только одну ничью сыграл, а в остальных матчах победил. Надеюсь, что продлят выигрышную серию. ЦСКА выглядит организованно. Команда должна дотянуть до конца чемпионата. У них крепкий состав. Если взять те же «Краснодар» и «Зенит», они тоже наберут свои очки», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 23 августа, «Локомотив» примет «Ростов» в 6-м туре РПЛ, начало матча — в 18:30.