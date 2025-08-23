«Рубин» — «Спартак»: Мартинс с паса Жедсона удвоил счёт на 73-й минуте матча РПЛ

В эти минуты на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и московский «Спартак». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Спартак» забил второй мяч — 2:0.

На 73-й минуте отличился Кристофер Мартинс после удара из-за штрафной площади в левый нижний угол Евгения Ставера. Голевую передачу сделал Жедсон Фернандеш.

«Рубин» набрал 10 очков в пяти матчах чемпионата России и находится на четвёртом месте в турнирной таблице. «Спартак» с пятью очками располагается на 13-й строчке — в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.