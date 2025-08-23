Хаби Алонсо ответил, рассчитывает ли он на Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, видит ли он в своей команде крайнего нападающего Винисиуса Жуниора.

«Я хорошо его знаю. Сезон только начался. Мы очень хотим провести хороший год, и у нас есть всё для этого.

Рассчитываю ли я на Винисиуса? Я говорил раньше, что клубный чемпионат мира проходил в особых условиях, поэтому статистику стоит рассматривать осторожно. Все игроки для меня важны, и каждый имеет шанс выйти в основе», — приводит слова Алонсо AS.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

