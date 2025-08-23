Скидки
Рубин — Спартак, результат матча 23 августа 2025, счёт 0:2, 6-й тур РПЛ 2025/2026

«Спартак» обыграл «Рубин» в 6-м туре РПЛ и прервал серию без побед
Комментарии

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 6-го тура Мир РПЛ. Встреча в Казани завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

На 58-й минуте отличился вышедший на замену после перерыва Пабло Солари, на 73-й минуте второй мяч гостей забил Кристофер Мартинс после дальнего удара, ему ассистировал Жедсон Фернандеш.

Команда Деяна Станковича одержала вторую победу в сезоне, прервала серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в таблице чемпионата. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова с 10 очками идёт четвёртым.

В следующем туре 30 августа «Спартак» примет «Сочи», «Рубин» в этот же день сыграет в гостях с «Оренбургом».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
