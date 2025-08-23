«Спартак» обыграл «Рубин» в 6-м туре РПЛ и прервал серию без побед

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 6-го тура Мир РПЛ. Встреча в Казани завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

На 58-й минуте отличился вышедший на замену после перерыва Пабло Солари, на 73-й минуте второй мяч гостей забил Кристофер Мартинс после дальнего удара, ему ассистировал Жедсон Фернандеш.

Команда Деяна Станковича одержала вторую победу в сезоне, прервала серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в таблице чемпионата. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова с 10 очками идёт четвёртым.

В следующем туре 30 августа «Спартак» примет «Сочи», «Рубин» в этот же день сыграет в гостях с «Оренбургом».