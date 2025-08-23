Более 34 тыс. зрителей посетили матч РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» в Казани

На матче 6-го тура Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и московским «Спартаком» в Казани присутствовало 34 125 зрителей. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Команда Деяна Станковича выиграла второй матч в сезоне, прервала серию из четырёх игр без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова с 10 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре 30 августа «Спартак» примет «Сочи», «Рубин» в этот же день сыграет в гостях с «Оренбургом».