Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Более 34 тыс. зрителей посетили матч РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» в Казани

На матче 6-го тура Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и московским «Спартаком» в Казани присутствовало 34 125 зрителей. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

Команда Деяна Станковича выиграла второй матч в сезоне, прервала серию из четырёх игр без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова с 10 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре 30 августа «Спартак» примет «Сочи», «Рубин» в этот же день сыграет в гостях с «Оренбургом».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
