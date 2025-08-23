Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Сёмин: в «Динамо» Миранчук должен вспомнить, как он играл в чемпионском «Локомотиве»

Сёмин: в «Динамо» Миранчук должен вспомнить, как он играл в чемпионском «Локомотиве»
Аудио-версия:
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на переход полузащитника Антона Миранчука в московское «Динамо».

«Переход в «Динамо» — определённый тест, вызов для Антона. Он должен реализовать свои потенциальные возможности в клубе, где стоят высокие задачи. Миранчук должен доказать свою состоятельность, потому что период в «Сьоне» был для него очень сложным, не всё получалось по разным причинам. А сейчас Антон должен вспомнить, как прекрасно он играл в чемпионском «Локомотиве», стал ведущим игроком.

Несмотря на то что в «Динамо» работает Карпин — тренер сборной, Миранчуку никто не гарантирует место в составе. Он должен своим трудом достичь необходимых кондиций. Этот клуб претендует на самые высокие места», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

