Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
«Рубин» впервые за 10 месяцев потерпел поражение в домашнем матче

«Рубин» впервые за 10 месяцев потерпел поражение в домашнем матче
Казанский «Рубин» прервал серию без поражений в домашних матчах, которая длилась 10 месяцев. В 6-м туре Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ) команда Рашида Рахимова на «Ак Барс Арене» проиграла «Спартаку» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

До поражения от «Спартака» последний раз «Рубин» проигрывал в Казани московскому «Динамо» 20 октября 2024 года в матче 12-го тура РПЛ прошлого сезона (0:4). После этого команда Рахимова ни разу не проигрывала дома в чемпионате и в Кубке России.

«Рубин» с 10 очками располагается на четвёртой строчке в таблице РПЛ, в следующем туре 30 августа казанская команда в гостях сыграет с «Оренбургом».

