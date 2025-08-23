«Рубин» впервые за 10 месяцев потерпел поражение в домашнем матче

Казанский «Рубин» прервал серию без поражений в домашних матчах, которая длилась 10 месяцев. В 6-м туре Мир Российской Премьер-лиги (РПЛ) команда Рашида Рахимова на «Ак Барс Арене» проиграла «Спартаку» со счётом 2:0.

До поражения от «Спартака» последний раз «Рубин» проигрывал в Казани московскому «Динамо» 20 октября 2024 года в матче 12-го тура РПЛ прошлого сезона (0:4). После этого команда Рахимова ни разу не проигрывала дома в чемпионате и в Кубке России.

«Рубин» с 10 очками располагается на четвёртой строчке в таблице РПЛ, в следующем туре 30 августа казанская команда в гостях сыграет с «Оренбургом».