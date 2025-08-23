Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Хаби Алонсо ответил, определил ли он количество голов, которое должен забить Мбаппе

Хаби Алонсо ответил, определил ли он количество голов, которое должен забить Мбаппе
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, установил ли он количество голов, которое должен забить нападающий Килиан Мбаппе в нынешнем сезоне.

«Нет. Я постараюсь помогать ему, а он пусть поможет команде выигрывать матчи. Он является важной частью команды. Он важен для нас, и чем более слаженной будет игра, тем ближе мы к успеху», — приводит слова Алонсо AS.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

