Хаби Алонсо ответил, определил ли он количество голов, которое должен забить Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, установил ли он количество голов, которое должен забить нападающий Килиан Мбаппе в нынешнем сезоне.

«Нет. Я постараюсь помогать ему, а он пусть поможет команде выигрывать матчи. Он является важной частью команды. Он важен для нас, и чем более слаженной будет игра, тем ближе мы к успеху», — приводит слова Алонсо AS.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

