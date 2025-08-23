«Ребят, счастье!» Полузащитник «Спартака» Умяров — о победе над «Рубином»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями после победы над «Рубином» (2:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ.

«Ребят, счастье! Очень тяжело. Состояние тяжёлое просто. Какой груз? Восемь очков за шесть туров всего лишь. Посмотрим, поможет ли эта победа», — передаёт слова Умарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 58-й минуте отличился вышедший на замену после перерыва Пабло Солари, на 73-й минуте второй мяч гостей забил Кристофер Мартинс после дальнего удара, ему ассистировал Жедсон Фернандеш.

Команда Деяна Станковича одержала вторую победу в сезоне, прервала серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в таблице чемпионата. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова с 10 очками идёт четвёртым.

