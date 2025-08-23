Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Роналду — первый игрок в истории, забивший по 100 голов за четыре разных клуба и сборную

Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который смог забить по 100 голов за четыре разных клуба и за национальную сборную. 40-летний форвард реализовал пенальти в финале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Ахли», это его 100-й мяч за клуб из Эр-Рияда.

Суперкубок Саудовской Аравии 2025 . Финал
23 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 2
3 : 5
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Роналду – 41'     1:1 Кессье – 45+6'     2:1 Брозович – 83'     2:2 Ибаньес – 89'    

В активе Роналду 450 забитых мячей за мадридский «Реал», 145 голов — за «Манчестер Юнайтед», 101 мяч — за «Ювентус» и 100 голов — за «Аль-Наср». За сборную Португалии Роналду отличился 138 раз.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Ахли». После первого тайма счёт — 1:1.

