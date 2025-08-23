Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Хесус Медина близок к уходу из «Спартака» — Versus

Хесус Медина близок к уходу из «Спартака» — Versus
Комментарии

Атакующий полузащитник «Спартака» Хесус Медина близок к уходу из московского клуба. Об этом сообщает парагвайское интернет-издание Versus на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 28-летний футболист может продолжить карьеру в Бразилии. Подчёркивается, что у Медины есть выгодное финансовое предложение из Объединённых Арабских Эмиратов.

В минувшем сезоне Медина принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

