Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск

РФС реализовывает новую стратегию продвижения Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз совместно с титульным партнёром Фонбет Кубка России и властями регионов осуществляет новую стратегию продвижения Пути регионов.

В каждом раунде турнира выбирается один из городов, в котором организовывается расширенная развлекательная программа. Кроме того, трансляция матча проводится на федеральном ТВ и проводятся эксперименты в создании контента. Так, перед матчем 1/16 финала Пути регионов Кубка России между «Текстильщиком» и «Тверью» были установлены камеры в раздевалке.

С 26 по 28 августа в Кубке России состоятся матчи Пути РПЛ. 9-11 сентября пройдут матчи Пути регионов.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
