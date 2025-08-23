«Манчестер Сити» дома проиграл «Тоттенхэму» в матче 2-го тура АПЛ

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 37-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Бреннан Джонсон. На 45+2-й минуте полузащитник Жоау Пальинья укрепил преимущество «Тоттенхэма».

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В 12-м туре чемпионата Англии лондонский клуб разгромил соперника со счётом 4:0. В 27-м туре АПЛ «горожане» одержали победу со счётом 1:0. Также «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встречались на стадии 1/8 финала Кубка лиги. В той игре «шпоры» победили со счётом 2:1.

