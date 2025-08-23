Умер игрок ФК «Русская община Щелково», которого избили возле ночного клуба — Sport Baza

Скончался футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич, которого избили возле ночного клуба в Щёлково, сообщает Sport Baza.

По данным источника, в воскресенье, 17 августа, между Ерошевичем и двумя мужчинами возник конфликт в одном из ночных клубов Щёлково. На улице Ерошевича атаковали сразу несколько человек, и после одного удара сзади он упал и ударился головой об асфальт. Спортсмен потерял сознание, но его продолжили избивать на земле.

Футболиста госпитализировали в реанимацию с открытым переломом черепа, гематомой головного мозга и разрывом гортани. Он впал в кому и не смог прийти в себя.

Отмечалось, что после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемые пытались скрыться, но полицейские задержали их в Нижнем Новгороде. Среди подозреваемых — гражданин одной из стран средней Азии 2005 года рождения и местный житель 2001 года рождения.