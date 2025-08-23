«Зенит» — «Динамо» Мх: Мостовой открыл счёт в матче на 29-й минуте, забив с пенальти

В эти минуты идёт матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой открыл счёт в матче, забив с пенальти.

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 6-го тура сине-бело-голубые после пяти матчей набрали шесть очков и находятся на девятом месте. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками занимает в турнирной таблице лиги 12-ю строчку.

