«Шанхай» Слуцкого вырвал победу у «Циндао» и прервал серию без побед в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством тренера Леонида Слуцкого одержал победу над «Циндао Хайню» в матче 22-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча в Циндао завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 90+4-й минуте гол забил Юй Ханьчао, на 90+8-й отличился Чэнюй Лю.

Два мяча форварда «Шанхая» Луиса Нлаво на 43-й и 58-й минутах были не засчитаны из-за офсайда. На 90+2-й минуте гол «Циндао» был также отменён из-за положения вне игры.

Команда Слуцкого прервала серию из трёх матчей без побед (две ничьи и поражение) в чемпионате Китая, набрала 49 очков и вернулась на первое место в таблице. «Циндао» с 15 очками идёт на предпоследнем 15-м месте.

В следующем туре 31 августа «Шанхай Шэньхуа» сыграет в гостях с «Ухань Фри Таунс».