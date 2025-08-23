Агент Миранчука высказался о возможном участии игрока «Динамо» в матче с «Пари НН»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы новоиспечённого полузащитника московского «Динамо» Антона Миранчука, высказался о возможном участии футболиста в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (23 августа).

«Честно говоря, не знаю, будет ли Антон на матче с «Пари НН». Только вчера был подписан контракт — успели ли его внести? Если успели проделать бумажную работу, то предполагаю, что в заявке Антон будет, чтобы прочувствовать атмосферу. По игровому времени сказать трудно. С «Динамо» он не тренировался», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

