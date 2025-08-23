Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Миранчука высказался о возможном участии игрока «Динамо» в матче с «Пари НН»

Агент Миранчука высказался о возможном участии игрока «Динамо» в матче с «Пари НН»
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы новоиспечённого полузащитника московского «Динамо» Антона Миранчука, высказался о возможном участии футболиста в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (23 августа).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, не знаю, будет ли Антон на матче с «Пари НН». Только вчера был подписан контракт — успели ли его внести? Если успели проделать бумажную работу, то предполагаю, что в заявке Антон будет, чтобы прочувствовать атмосферу. По игровому времени сказать трудно. С «Динамо» он не тренировался», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Сёмин: в «Динамо» Миранчук должен вспомнить, как он играл в чемпионском «Локомотиве»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android