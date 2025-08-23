Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игрок «Спартака» Мартинс поделился эмоциями от победы в матче с «Рубином»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился эмоциями после победного матча 6-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:0).

«Это была интересная игра для всей команды. Мы показали много хороших вещей: прессинг, построение атак. Счастливы результату», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 58-й минуте отличился вышедший на замену после перерыва Пабло Солари, на 73-й минуте второй мяч гостей забил Кристофер Мартинс после дальнего удара, ему ассистировал Жедсон Фернандеш.

Команда Деяна Станковича одержала вторую победу в сезоне, прервала серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в таблице чемпионата. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова с 10 очками идёт четвёртым.

Самые титулованные футбольные клубы России: