Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солари назвал сложным матч «Спартака» с «Рубином»

Солари назвал сложным матч «Спартака» с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Спартака» Пабло Солари высказался о победе над «Рубином» в матче 6-го тура Мир РПЛ. Встреча в Казани завершилась со счётом 2:0 в пользу московской команды, Солари появился на поле после перерыва и отметился забитым мячом.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

«Сложный матч. «Рубин» — сильный соперник, который играет удачно в последнее время. В прошлом сезоне нам было с ними непросто. Но я рад, что нам удалось победить. Мы идём дальше. Очень важные три очка», — передает слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команда Деяна Станковича одержала вторую победу в сезоне, прервала серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в таблице чемпионата. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова с 10 очками идёт четвёртым.

В следующем туре 30 августа «Спартак» примет «Сочи», «Рубин» в этот же день сыграет в гостях с «Оренбургом».

Материалы по теме
«Спартак» обыграл «Рубин» в 6-м туре РПЛ и прервал серию без побед
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android