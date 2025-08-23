Солари назвал сложным матч «Спартака» с «Рубином»

Футболист «Спартака» Пабло Солари высказался о победе над «Рубином» в матче 6-го тура Мир РПЛ. Встреча в Казани завершилась со счётом 2:0 в пользу московской команды, Солари появился на поле после перерыва и отметился забитым мячом.

«Сложный матч. «Рубин» — сильный соперник, который играет удачно в последнее время. В прошлом сезоне нам было с ними непросто. Но я рад, что нам удалось победить. Мы идём дальше. Очень важные три очка», — передает слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команда Деяна Станковича одержала вторую победу в сезоне, прервала серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в таблице чемпионата. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова с 10 очками идёт четвёртым.

В следующем туре 30 августа «Спартак» примет «Сочи», «Рубин» в этот же день сыграет в гостях с «Оренбургом».