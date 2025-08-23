Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Челябинск — Сокол, результат матча 23 августа 2025, счёт 3:1, 6-й тур Первой лиги 2025/2026

«Челябинск» обыграл «Сокол» в матче Первой лиги
«Челябинск» одержал победу над саратовским «Соколом» в матче 6-го тура PARI Первой лиги. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 3:1.

Россия — Лига PARI . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
3 : 1
Сокол
Саратов
1:0 Комиссаров – 15'     2:0 Эза – 21'     2:1 Быков – 47'     3:1 Гаджимурадов – 63'    

В составе хозяев поля голы забили Тимофей Комиссаров (15-я минута), Вильфрид Эза (21) и Рамазан Гаджимурадов (63). У гостей отличился Артём Быков (47).

«Челябинск» под руководством тренера Романа Пилипчука выиграл четвёртый из шести матчей на старте сезоне Первой лиги и с 12 очками располагается на третьей строчке в таблице. «Сокол», который возглавляет Младен Кашчелан, с четырьмя очками идёт 15-м.

В следующем туре 30 августа «Челябинск» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», «Сокол» в этот же деь встретится с «Енисеем» в Красноярске.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Новости. Футбол
