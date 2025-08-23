«Челябинск» обыграл «Сокол» в матче Первой лиги
«Челябинск» одержал победу над саратовским «Соколом» в матче 6-го тура PARI Первой лиги. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 3:1.
Россия — Лига PARI . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
3 : 1
Сокол
Саратов
1:0 Комиссаров – 15' 2:0 Эза – 21' 2:1 Быков – 47' 3:1 Гаджимурадов – 63'
В составе хозяев поля голы забили Тимофей Комиссаров (15-я минута), Вильфрид Эза (21) и Рамазан Гаджимурадов (63). У гостей отличился Артём Быков (47).
«Челябинск» под руководством тренера Романа Пилипчука выиграл четвёртый из шести матчей на старте сезоне Первой лиги и с 12 очками располагается на третьей строчке в таблице. «Сокол», который возглавляет Младен Кашчелан, с четырьмя очками идёт 15-м.
В следующем туре 30 августа «Челябинск» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», «Сокол» в этот же деь встретится с «Енисеем» в Красноярске.
