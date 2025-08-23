«Челябинск» обыграл «Сокол» в матче Первой лиги

«Челябинск» одержал победу над саратовским «Соколом» в матче 6-го тура PARI Первой лиги. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев поля голы забили Тимофей Комиссаров (15-я минута), Вильфрид Эза (21) и Рамазан Гаджимурадов (63). У гостей отличился Артём Быков (47).

«Челябинск» под руководством тренера Романа Пилипчука выиграл четвёртый из шести матчей на старте сезоне Первой лиги и с 12 очками располагается на третьей строчке в таблице. «Сокол», который возглавляет Младен Кашчелан, с четырьмя очками идёт 15-м.

В следующем туре 30 августа «Челябинск» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», «Сокол» в этот же деь встретится с «Енисеем» в Красноярске.