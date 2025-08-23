«Амкал» хочет пригласить Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева сыграть в Кубке России

Футбольный клуб «Амкал» хочет пригласить в свою команду прославленного российского бойца смешанных единоборств и бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и звёздного 33-летнего экс-чемпиона дивизиона Ислама Махачева для участия в следующем матче Кубка России.

«У нас есть люди из единоборств, которые говорили, что хотят в футбол. Мы хотим связаться с представителями Хабиба Нурмагомедова, сделать предложение. Возможно, на Ислама Махачева. Они играют в футбол, им это интересно», — сказал президент «Амкала» Герман Эль Класико Попков на YouTube-канале Mavrin Football Coach.

В предыдущем матче «Амкал» обыграл «Калугу» (1:0) и вышел в третий раунд Пути регионов Кубка России, побив два рекорда. На поле вышел 226-сантиметровый экс-баскетболист Павел Подкользин, ставший самым высоким игроком турнира, и 14-летний Василий Гончаров — самый юный участник Кубка.

В матче третьего раунда Пути регионов «Амкал» под руководством тренера Виталия Панова сыграет с белгородским «Салютом».