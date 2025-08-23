Солари оценил старт сезона для «Спартака»

Футболист «Спартака» Пабло Солари поделился мнением о начале сезона для красно-белых.

— Как оцените старт?

— Начали не очень здорово этот сезон. Нас много критиковали, где-то заслуженно. Мы работаем каждую неделю над тем, чтобы быть лучше. Где-то нужна и удача. Хорошо, что она у нас появляется. Важно, чтобы она появлялась дальше. Самое главное — это работа. Сегодня был хороший матч. Три очка, я очень рад, — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После шести матчей нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича набрала восемь очков и занимает седьмое место.

