Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солари оценил старт сезона для «Спартака»

Солари оценил старт сезона для «Спартака»
Комментарии

Футболист «Спартака» Пабло Солари поделился мнением о начале сезона для красно-белых.

— Как оцените старт?

— Начали не очень здорово этот сезон. Нас много критиковали, где-то заслуженно. Мы работаем каждую неделю над тем, чтобы быть лучше. Где-то нужна и удача. Хорошо, что она у нас появляется. Важно, чтобы она появлялась дальше. Самое главное — это работа. Сегодня был хороший матч. Три очка, я очень рад, — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После шести матчей нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича набрала восемь очков и занимает седьмое место.

Материалы по теме
Солари назвал сложным матч «Спартака» с «Рубином»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android