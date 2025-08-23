Скидки
Солари раскрыл, что сказал Станкович перед его выходом на замену в матче с «Рубином»

Солари раскрыл, что сказал Станкович перед его выходом на замену в матче с «Рубином»
Комментарии

Футболист «Спартака» Пабло Солари раскрыл слова, которые сказал главный тренер команды Деян Станкович перед его выходом на поле в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Рубином». Встреча в Казани завершилась со счётом 2:0 в пользу московской команды, Солари появился на поле после перерыва и отметился забитым мячом.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

«В такую игру непросто входить — плотный матч. Но мы готовимся. Деян попросил помочь команде. Я думаю, что это удалось. Самое главное, что команда победила.

Я вошёл в штрафную и увидел этот момент. Мне немного повезло с ударом. Насколько понимаю, мяч коснулся соперника. Очень доволен, что забил. Мне этот гол поможет», — передает слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

