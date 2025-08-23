Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Динамо» Мх: Мантуан укрепил преимущество хозяев на 35-й минуте

«Зенит» — «Динамо» Мх: Мантуан укрепил преимущество хозяев на 35-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'    

На 35-й минуте нападающий санкт-петербургской команды Густаво Мантуан укрепил их преимущество.

Ранее, на 29-й минуте, нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой открыл счёт в матче, забив с пенальти.

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 6-го тура сине-бело-голубые после пяти матчей набрали шесть очков и находятся на девятом месте. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками занимает в турнирной таблице лиги 12-ю строчку.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Красивый гол «Зенита»! Мантуан классно перебросил вратаря. LIVE
Live
Красивый гол «Зенита»! Мантуан классно перебросил вратаря. LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android