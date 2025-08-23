«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 августа, проходит 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Москве на «РЖД Арене» состоится матч «Локомотива» и «Ростова». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Морозов, Ненахов, Сильянов, Баринов, Карпукас, Батраков, Бакаев, Руденко, Воробьёв.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Комаров, Шанталий, Щетинин, Кучаев, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.

В минувшем туре «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова сыграл вничью с «Балтикой» в Калининграде (1:1), «Ростов», который возглавляет тренер Джонатан Альба, на выезде проиграл казанскому «Рубину» (0:1).

После пяти туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков. «Ростов» с тремя очками располагается на 14-й строчке, находясь в зоне стыковых матчей.