Тренер «Спартака» Станкович объяснил неявку на пресс-конференцию после игры с «Зенитом»
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил, почему не явился на пресс-конференцию после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась вничью — 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«После прошлого матча я должен был увидеть свою семью: жену и дочь. В этом была причина того, что я не посетил пресс-конференцию», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с пресс-конференции после победы «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» на выезде. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Станковича.
Отметим, что из-за неявки Станковича на пресс-конференцию «Спартак» был оштрафован на 20 тыс. рублей.
