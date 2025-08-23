Тренер «Спартака» Станкович объяснил неявку на пресс-конференцию после игры с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил, почему не явился на пресс-конференцию после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась вничью — 2:2.

«После прошлого матча я должен был увидеть свою семью: жену и дочь. В этом была причина того, что я не посетил пресс-конференцию», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с пресс-конференции после победы «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» на выезде. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Станковича.

Отметим, что из-за неявки Станковича на пресс-конференцию «Спартак» был оштрафован на 20 тыс. рублей.