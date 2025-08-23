Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Станкович объяснил неявку на пресс-конференцию после игры с «Зенитом»

Тренер «Спартака» Станкович объяснил неявку на пресс-конференцию после игры с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил, почему не явился на пресс-конференцию после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась вничью — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«После прошлого матча я должен был увидеть свою семью: жену и дочь. В этом была причина того, что я не посетил пресс-конференцию», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с пресс-конференции после победы «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» на выезде. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Станковича.

Отметим, что из-за неявки Станковича на пресс-конференцию «Спартак» был оштрафован на 20 тыс. рублей.

Материалы по теме
Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме
Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android