Главная Футбол Новости

Аль-Наср— Аль-Ахли, результат матча 23 августа 2025, счет 2:2, 3:5 пен., Суперкубок Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» переиграл «Аль-Наср» и завоевал Суперкубок Саудовской Аравии
Комментарии

Окончен финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». В основное время команды сыграли вничью — 2:2, в серии пенальти со счётом 5:3 победил «Аль-Ахли». Встреча прошла на стадионе «Гонконг — Со-Кон-По». В качестве главного арбитра встречи выступил Мохаммед Аль-Хоаиш (Саудовская Аравия).

Суперкубок Саудовской Аравии 2025 . Финал
23 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 2
3 : 5
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Роналду – 41'     1:1 Кессье – 45+6'     2:1 Брозович – 83'     2:2 Ибаньес – 89'    

Криштиану Роналду на 41-й минуте реализовал пенальти и вывел «Аль-Наср» вперёд. Франк Кессье на 45+6-й минуте сравнял счёт. Марсело Брозович на 83-й минуте вновь вывел «Аль-Наср» вперёд, но на 89-й минуте Рожер Ибаньес вернул равенство на табло. В серии пенальти сильнее оказался «Аль-Ахли».

По итогам минувшего сезона чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял третье место, а «Аль-Ахли» — пятое.

Главный тренер «Аль-Насра» Жезуш: Роналду — отличный пример для мирового футбола
