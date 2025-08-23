Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу в матче с «Рубином»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу в матче 6-го тура Мир РПЛ с казанским «Рубином» (2:0).

«Сегодня я доволен всеми без исключения. Побеждает всегда команда, и сегодня это тоже было так. Я действительно получал удовольствие от того, как играла команда. Так же было и в матче с «Зенитом».

В первом тайме встречи с «Рубином» нам не хватало концентрации, реализации моментов, решений с мячом в финальной трети и завершении. А второй тайм — это уже тотальный контроль с нашей стороны. Мы забили два гола, могли создать ещё. Мне очень понравилась сегодняшняя игра», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.