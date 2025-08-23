Скидки
Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу в матче с «Рубином»

Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу в матче 6-го тура Мир РПЛ с казанским «Рубином» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

«Сегодня я доволен всеми без исключения. Побеждает всегда команда, и сегодня это тоже было так. Я действительно получал удовольствие от того, как играла команда. Так же было и в матче с «Зенитом».

В первом тайме встречи с «Рубином» нам не хватало концентрации, реализации моментов, решений с мячом в финальной трети и завершении. А второй тайм — это уже тотальный контроль с нашей стороны. Мы забили два гола, могли создать ещё. Мне очень понравилась сегодняшняя игра», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме
