Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович: Солари получает карточки почти в каждом матче — он должен контролировать эмоции

Станкович: Солари получает карточки почти в каждом матче — он должен контролировать эмоции
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о проблемах аргентинского полузащитника красно-белых Пабло Солари с дисциплиной. Жёлтая карточка в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0) стала для игрока восьмой в 23 играх за столичный клуб.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

«Жёлтые карточки Солари действительно имеют место быть, это случается почти в каждом матче. Всё это — эмоции, которые он должен контролировать. Помимо этого, положение корпуса, тела. Мы работаем над этими компонентами и уверены, что Пабло будет прибавлять и расти. Он очень важный игрок для «Спартака», и потерять его из-за перебора жёлтых карточек было бы плохо для нас», — передает слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команда Деяна Станковича одержала вторую победу в сезоне, прервала серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в таблице чемпионата. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова с 10 очками идёт четвёртым.

Материалы по теме
Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме
Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android