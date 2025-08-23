Станкович: Солари получает карточки почти в каждом матче — он должен контролировать эмоции

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о проблемах аргентинского полузащитника красно-белых Пабло Солари с дисциплиной. Жёлтая карточка в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0) стала для игрока восьмой в 23 играх за столичный клуб.

«Жёлтые карточки Солари действительно имеют место быть, это случается почти в каждом матче. Всё это — эмоции, которые он должен контролировать. Помимо этого, положение корпуса, тела. Мы работаем над этими компонентами и уверены, что Пабло будет прибавлять и расти. Он очень важный игрок для «Спартака», и потерять его из-за перебора жёлтых карточек было бы плохо для нас», — передает слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команда Деяна Станковича одержала вторую победу в сезоне, прервала серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в таблице чемпионата. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова с 10 очками идёт четвёртым.