Защитник «Рубина» Вуячич: мы честно проиграли «Спартаку», у нас не было хороших моментов

Комментарии

Защитник «Рубина» Игор Вуячич прокомментировал поражение в матче 6-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

«Согласен, что неактивно встречали игроков «Спартака» в моментах с голами. Первый гол неудачный — 100%. Тесленко шёл в блок, коснулся мяча и он поменял траекторию. Другой гол тоже — невозможно так. Нужна концентрация — все 90 минут. Думаю, что проиграли честно. У нас не было хороших моментов. Не сделали ничего. Это всё

Волнения не было от количества болельщиков. Нам нравится, когда болельщики на стадионе. Сегодня лучшая команда выиграл. Они показали лучшие качества. Играли хорошо. У них были момент, у нас — нет», — передаёт слова Вуячича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

