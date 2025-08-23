Тренер «Спартака» Станкович оценил игру Угальде в последних матчах

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде в сезоне-2025/2026.

«Если человек не забивает голы, это не значит, что у него есть какие-то психологические проблемы. Это футбол, здесь такое случается. И в матче с «Зенитом», и в матче с «Рубином» я был очень доволен тем, как Угальде действует на поле. Он внёс вклад в результаты команды», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2025/2026 23-летний Манфред Угальде провёл семь матчей во всех турнирах. Футболист не отметился результативными действиями.