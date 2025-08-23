Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Станкович оценил игру Угальде в последних матчах

Тренер «Спартака» Станкович оценил игру Угальде в последних матчах
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде в сезоне-2025/2026.

«Если человек не забивает голы, это не значит, что у него есть какие-то психологические проблемы. Это футбол, здесь такое случается. И в матче с «Зенитом», и в матче с «Рубином» я был очень доволен тем, как Угальде действует на поле. Он внёс вклад в результаты команды», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2025/2026 23-летний Манфред Угальде провёл семь матчей во всех турнирах. Футболист не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме
Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android