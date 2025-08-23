Вуячич: для меня «Спартак» сильнее «Зенита» и ЦСКА

Защитник «Рубина» Игор Вуячич после поражения в матче 6-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком» (0:2) высказался о силе красно-белых.

— С кем было сложнее: с «Зенитом», ЦСКА или со «Спартаком»?

— Мы забили в матчах против ЦСКА и «Зенита». Сегодня не забили.

— То есть «Спартак» сильнее и ЦСКА, и «Зенита»?

— Получается так. Для меня так. У нас сегодня не было ни одного момента. А против «Зенита» сколько было моментов? А против ЦСКА сколько? — передаёт слова Вуячича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Рубин» дважды встречался с «Зенитом», сыграв вничью в матче РПЛ (2:2) и уступив (0:3) в Фонбет Кубке России. В матче с ЦСКА казанцы проиграли со счётом 1:5.