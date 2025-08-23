Вуячич: для меня «Спартак» сильнее «Зенита» и ЦСКА
Защитник «Рубина» Игор Вуячич после поражения в матче 6-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком» (0:2) высказался о силе красно-белых.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58' 0:2 Мартинс – 73'
— С кем было сложнее: с «Зенитом», ЦСКА или со «Спартаком»?
— Мы забили в матчах против ЦСКА и «Зенита». Сегодня не забили.
— То есть «Спартак» сильнее и ЦСКА, и «Зенита»?
— Получается так. Для меня так. У нас сегодня не было ни одного момента. А против «Зенита» сколько было моментов? А против ЦСКА сколько? — передаёт слова Вуячича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее «Рубин» дважды встречался с «Зенитом», сыграв вничью в матче РПЛ (2:2) и уступив (0:3) в Фонбет Кубке России. В матче с ЦСКА казанцы проиграли со счётом 1:5.
