Станкович отметил форварда «Спартака» Маркиньоса после матча с «Рубином»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об игре нападающего красно-белых Маркиньоса в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0). Бразилец появился на поле с первых минут и отыграл тайм.

«Маркиньос не провёл ни одной полноценной тренировки после матча с «Зенитом», а сегодня вышел и отпахал целый тайм. Это вызывает большое уважение, я поблагодарил его от всего сердца. Такие вещи не забываются. Маркиньос был готов, он не сказал ни слова и помог команде сегодня. Это дорогого стоит. Но я бы отметил сегодня всех, без исключения. Все провели прекрасный матч», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команда Деяна Станковича одержала вторую победу в сезоне, прервала серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в таблице чемпионата. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова с 10 очками идёт четвёртым.