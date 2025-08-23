Деян Станкович высказался о своём будущем в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0) дал комментарий касательно своего будущего в московском клубе.

«Что касается будущего, я не знаю. Посмотрим. Я тоже читаю и смотрю, что пишут. У нас хорошая связь с руководством и клубом, мы движемся в правильном направлении и делаем всё, чтобы команда была лучше», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команда Деяна Станковича одержала вторую победу в сезоне, прервала серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в таблице чемпионата.