Деян Станкович высказался о своём будущем в «Спартаке»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0) дал комментарий касательно своего будущего в московском клубе.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58' 0:2 Мартинс – 73'
«Что касается будущего, я не знаю. Посмотрим. Я тоже читаю и смотрю, что пишут. У нас хорошая связь с руководством и клубом, мы движемся в правильном направлении и делаем всё, чтобы команда была лучше», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Команда Деяна Станковича одержала вторую победу в сезоне, прервала серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. С восемью очками «Спартак» занимает седьмое место в таблице чемпионата.
