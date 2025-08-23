Сергей Семак объяснил, почему Жерсон остался в запасе «Зенита» на матч с «Динамо» Мх
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему бразильский новичок команды Жерсон начал матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» в запасе. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
«Что касается Жерсона, на сегодняшний день его кондиции неоптимальны, он набирает форму и адаптируется, решили поставить в центральную зону Педро», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
На 29-й минуте нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой открыл счёт в матче, забив с пенальти. На 35-й минуте бразилец Густаво Мантуан укрепил преимущество «Зенита».
