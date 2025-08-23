Сергей Семак объяснил, почему Жерсон остался в запасе «Зенита» на матч с «Динамо» Мх

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему бразильский новичок команды Жерсон начал матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» в запасе. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Что касается Жерсона, на сегодняшний день его кондиции неоптимальны, он набирает форму и адаптируется, решили поставить в центральную зону Педро», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

На 29-й минуте нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой открыл счёт в матче, забив с пенальти. На 35-й минуте бразилец Густаво Мантуан укрепил преимущество «Зенита».