Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал поражение от «Спартака»

Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал поражение от «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о прошедшем матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

— Во втором тайме «Спартак» прибавил, а нам не хватило ресурса. Это тот самый момент, когда команда подустала и нужно качественно усилить игру. Для этого необходимы другие вложения. Если брать в целом 90 минут, то мы по делу проиграли, мы были хуже в атакующих действиях, много простых мячей теряли, в атаке не было завершённости в действиях. Были моменты, стандарты, но «Спартак» взял качеством.

— «Спартак» силён на левом фланге, и оба гола пришли оттуда. Почему не получилось сдержать левый фланг?
— Больше, наверное, сказалась усталость во втором тайме Тесленко. Они очень хорошо друг друга дополняли, оттуда не было моментов, за исключением одного. Первый гол — как раз та самая ошибка, когда мы просили не обороняться назад. В зоне 30 м оборона только вперёд, нужно встречать и накрывать. Большинство игроков «Спартака» получают мяч спиной, и их нужно накрывать, не давать им развернуться. В первом тайме это делали, во втором Солари обыграл Кабутова, а Тесленко упал глубоко в штрафную, хотя там были и Вуячич и Грицаенко. Этот момент позволил пробить сопернику, и, к несчастью для нас, он попал.

— Не перегорела ли команда в целом?
— Нет, не перегорела. Но большое количество технического брака породило неуверенность на поле. Когда ты после двух-трёх пасов теряешь мяч, ты получаешь неуверенность. И в таких эпизодах нужно быстро реагировать на переходную фазу, и делать это нужно уже в линии атаки, а в линии атаки мы сыграли неубедительно, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

