Экс-игрок «Динамо» Дроздов: пока команда не на своём месте

Бывший футболист московского «Динамо» Юрий Дроздов высказался о переходе полузащитника Антона Миранчука в клуб, а также оценил старт сезона-2025/2026 для подопечных Валерия Карпина.

«Антона Миранчука непросто так пригласили в «Динамо». Карпин знает все качества игрока. Думаю, он должен усилить команду — это игрок сборной. Плюс скоро подойдёт Тюкавин. Так что команда сможет поправить своё турнирное приложение. Пока команда находится не на своём месте. Пришёл новый тренер со своими требованиями. В команде выстаивается новая игра. Это всё отражается на результатах», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» перед стартом текущего сезона. В пяти турах Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали пять очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.