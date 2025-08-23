Рахимов: все ждут от Даку феерической игры, так не бывает даже у великих футболистов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о выступлениях нападающего своей команды Мирлинда Даку после поражения в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

— Даку второй матч подряд растворяется и злится на это. Что-то довлеет над ним?

— Нужно будет говорить с ним. Все смотрят на Даку и ждут от него феерической игры. Так не бывает даже у великих футболистов. Поговорим и спросим, что у него в голове.

— Сегодня [у команды] не было реакции ни на первый, ни на второй мячи.

— Ты бегаешь за мячом и быстро его теряешь. Нужно пытаться сохранять мячи и бороться за них. Я в раздевалке сказал, что мы уступили игру в линии атаки. Они были эффективнее нас. Мы выглядели впереди плохо, особенно в плане сохранения мячей, точности передач, навязывания борьбы. Это не только Даку, но и Шабанхаджай, восьмёрки, фланговые игроки, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».