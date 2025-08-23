Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Рахимов: все ждут от Даку феерической игры, так не бывает даже у великих футболистов

Аудио-версия:
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о выступлениях нападающего своей команды Мирлинда Даку после поражения в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

— Даку второй матч подряд растворяется и злится на это. Что-то довлеет над ним?
— Нужно будет говорить с ним. Все смотрят на Даку и ждут от него феерической игры. Так не бывает даже у великих футболистов. Поговорим и спросим, что у него в голове.

— Сегодня [у команды] не было реакции ни на первый, ни на второй мячи.
— Ты бегаешь за мячом и быстро его теряешь. Нужно пытаться сохранять мячи и бороться за них. Я в раздевалке сказал, что мы уступили игру в линии атаки. Они были эффективнее нас. Мы выглядели впереди плохо, особенно в плане сохранения мячей, точности передач, навязывания борьбы. Это не только Даку, но и Шабанхаджай, восьмёрки, фланговые игроки, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

