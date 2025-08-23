Хойлунд желает остаться в «Манчестер Юнайтед» при наличии игрового времени — Романо

Нападающий Расмус Хойлунд хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед», но датчанину важно иметь игровое время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, футболист рассматривает варианты с арендой с обязательным выкупом, поскольку ему важно, чтобы в новом клубе он был важной частью проекта.

22-летний Хойлунд выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2023 года. Тогда английский клуб выкупил его у «Аталанты» за € 77,8 млн. Контракт датчанина с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 35 млн.