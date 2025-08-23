«Зенит» — «Динамо» Мх: Горшков забил третий мяч в ворота гостей

В эти минуты идёт матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 72-й минуте защитник Юрий Горшков забил третий мяч в ворота «Динамо». Автором результативной передачи стал Максим Глушенков.

В турнирной таблице РПЛ по ходу 6-го тура сине-бело-голубые после пяти матчей набрали шесть очков и находятся на 10-м месте. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками занимает 13-ю строчку.