«Зенит» — «Динамо» Мх: Горшков забил третий мяч в ворота гостей
Поделиться
В эти минуты идёт матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
На 72-й минуте защитник Юрий Горшков забил третий мяч в ворота «Динамо». Автором результативной передачи стал Максим Глушенков.
В турнирной таблице РПЛ по ходу 6-го тура сине-бело-голубые после пяти матчей набрали шесть очков и находятся на 10-м месте. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками занимает 13-ю строчку.
Комментарии
- 23 августа 2025
-
19:03
-
19:02
-
18:54
-
18:53
-
18:51
-
18:44
-
18:40
-
18:38
-
18:37
-
18:36
-
18:35
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:31
-
18:26
-
18:26
-
18:25
-
18:19
-
18:18
-
18:11
-
18:10
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:28
-
17:22
-
17:18
-
17:18
-
17:14
-
17:13
-
17:10