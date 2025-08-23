Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айнтрахт Ф — Вердер, результат матча 23 августа 2025, счёт 4:1, 1-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Айнтрахт» разгромил «Вердер» в 1-м туре Бундеслиги с дублем форварда Жан-Маттео Баойя
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Вердером». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом (Ганновер). Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
4 : 1
Вердер
Бремен
1:0 Узун – 22'     2:0 Баойя – 25'     3:0 Баойя – 47'     3:1 Нджинма – 48'     4:1 Кнауфф – 70'    

На 22-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Айнтрахта» Джан Узун. На 25-й минуте 20-летний нападающий хозяев Жан-Маттео Баойя удвоил преимущество своей команды в счёте с передачи Узуна. На 47-й минуте Баойя оформил дубль. Голевую передачу на него вновь сделал Джан Узун. На 48-й минуте нападающий «Вердера» Джастин Нджинма отыграл один мяч. На 70-й минуте форвард Ансгар Кнауфф довёл счёт до крупного — 4:1.

Во 2-м туре Бундеслиги «Вердер» примет на своём поле «Байер», а «Айнтрахт» сыграет на выезде с «Хоффенхаймом». Обе встречи пройдут в субботу, 30 августа.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события субботы: «Спартак», «Зенит» и «Локо» в РПЛ, теннис, хоккей и UFC
Топ-события субботы: «Спартак», «Зенит» и «Локо» в РПЛ, теннис, хоккей и UFC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android