«Айнтрахт» разгромил «Вердер» в 1-м туре Бундеслиги с дублем форварда Жан-Маттео Баойя

Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Вердером». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом (Ганновер). Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

На 22-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Айнтрахта» Джан Узун. На 25-й минуте 20-летний нападающий хозяев Жан-Маттео Баойя удвоил преимущество своей команды в счёте с передачи Узуна. На 47-й минуте Баойя оформил дубль. Голевую передачу на него вновь сделал Джан Узун. На 48-й минуте нападающий «Вердера» Джастин Нджинма отыграл один мяч. На 70-й минуте форвард Ансгар Кнауфф довёл счёт до крупного — 4:1.

Во 2-м туре Бундеслиги «Вердер» примет на своём поле «Байер», а «Айнтрахт» сыграет на выезде с «Хоффенхаймом». Обе встречи пройдут в субботу, 30 августа.