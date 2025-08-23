Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит — Динамо Махачкала, результат матча 23 августа 2025, счет 4:0, 6-й тур РПЛ 2025/2026

«Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо», Глушенков оформил гол+пас
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучал в 16:15 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

На 29-й минуте нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой открыл счёт в матче, забив с пенальти. На 35-й минуте нападающий санкт-петербургской команды Густаво Мантуан укрепил их преимущество. На 72-й минуте защитник «Зенита» Юрий Горшков забил третий мяч в ворота «Динамо». Автором результативной передачи стал Максим Глушенков. На 89-й минуте уже сам Глушенков отметился голом.

После этой победы в активе «Зенита» стало девять очков. Команда Сергея Семака находится на пятой строчке в таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками располагается на 13-м месте. Благодаря этому успеху сине-бело-голубые прервали свою четырёхматчевую серию без побед.

Календарь РПЛ-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ-2025/2026
Материалы по теме
Дркушич назвал лучший матч «Зенита» в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android