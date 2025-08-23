«Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо», Глушенков оформил гол+пас

Завершился матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучал в 16:15 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0.

На 29-й минуте нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой открыл счёт в матче, забив с пенальти. На 35-й минуте нападающий санкт-петербургской команды Густаво Мантуан укрепил их преимущество. На 72-й минуте защитник «Зенита» Юрий Горшков забил третий мяч в ворота «Динамо». Автором результативной передачи стал Максим Глушенков. На 89-й минуте уже сам Глушенков отметился голом.

После этой победы в активе «Зенита» стало девять очков. Команда Сергея Семака находится на пятой строчке в таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками располагается на 13-м месте. Благодаря этому успеху сине-бело-голубые прервали свою четырёхматчевую серию без побед.