«Байер» проиграл «Хоффенхайму» в первом матче под руководством тен Хага в Бундеслиге

Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги между «Байером» и «Хоффенхаймом». Команды играли на стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин). Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На шестой минуте защитник «Байера» Джарелл Куанса открыл счёт в матче. На 25-й минуте полузащитник «Хоффенхайма» Фисник Аслани восстановил равенство в счёте. На 52-й минуте нападающий Тим Лемперле с передачи Аслани вывел гостей вперёд.

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг возглавил «Байер» перед стартом сезона-2025/2026. Во 2-м туре Бундеслиги леверкузенцы сыграют на выезде с «Вердером», а «Хоффенхайм» примет на своём поле «Айнтрахт». Обе встречи пройдут в субботу, 30 августа.