Главная Футбол Новости

Байер — Хоффенхайм, результат матча 23 августа 2025, счёт 1:2, 1-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» проиграл «Хоффенхайму» в первом матче под руководством тен Хага в Бундеслиге
Комментарии

Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги между «Байером» и «Хоффенхаймом». Команды играли на стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин). Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Куанса – 6'     1:1 Аслани – 25'     1:2 Лемперле – 52'    

На шестой минуте защитник «Байера» Джарелл Куанса открыл счёт в матче. На 25-й минуте полузащитник «Хоффенхайма» Фисник Аслани восстановил равенство в счёте. На 52-й минуте нападающий Тим Лемперле с передачи Аслани вывел гостей вперёд.

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг возглавил «Байер» перед стартом сезона-2025/2026. Во 2-м туре Бундеслиги леверкузенцы сыграют на выезде с «Вердером», а «Хоффенхайм» примет на своём поле «Айнтрахт». Обе встречи пройдут в субботу, 30 августа.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
