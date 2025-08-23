Игрок «Баварии» Кейн прокомментировал разгром «Лейпцига» со счётом 6:0

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дал комментарий касательно победы над «РБ Лейпциг» (6:0) в 1-м туре Бундеслиги.

«Был ли это идеальный вечер для «Баварии»? Ещё бы — 6:0 в первом же матче сезона! Мы хотели начать сезон с громкого заявления, именно это нам и удалось. Мы были сильны во всех отношениях и можем быть очень довольны.

Впечатления от матча с Олисе и Диасом? Здорово играть с ними обоими. Я играю с Майклом уже год и чувствую, что наша связь на поле становится всё крепче и крепче. Он был великолепен в первом тайме, забив столько голов. Лучо [Диас] здесь всего несколько недель, но мне кажется, что мы сразу же хорошо наладили контакт. Сегодня он отдал мне две голевые передачи и сам забил отличный мяч. Это было полезно для ребят и очень помогло им обрести уверенность в себе», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.