Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Футбол Новости

Игрок «Баварии» Кейн прокомментировал разгром «Лейпцига» со счётом 6:0

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дал комментарий касательно победы над «РБ Лейпциг» (6:0) в 1-м туре Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Олисе – 27'     2:0 Диас – 32'     3:0 Олисе – 42'     4:0 Кейн – 64'     5:0 Кейн – 74'     6:0 Кейн – 78'    

«Был ли это идеальный вечер для «Баварии»? Ещё бы — 6:0 в первом же матче сезона! Мы хотели начать сезон с громкого заявления, именно это нам и удалось. Мы были сильны во всех отношениях и можем быть очень довольны.

Впечатления от матча с Олисе и Диасом? Здорово играть с ними обоими. Я играю с Майклом уже год и чувствую, что наша связь на поле становится всё крепче и крепче. Он был великолепен в первом тайме, забив столько голов. Лучо [Диас] здесь всего несколько недель, но мне кажется, что мы сразу же хорошо наладили контакт. Сегодня он отдал мне две голевые передачи и сам забил отличный мяч. Это было полезно для ребят и очень помогло им обрести уверенность в себе», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

Материалы по теме
Кейн сделал восемь хет-триков с дебюта за «Баварию», у Холанда их четыре за этот период
Новости. Футбол
