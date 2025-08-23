Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» прервал серию из четырёх матчей без побед в РПЛ, разгромив махачкалинское «Динамо»

«Зенит» прервал серию из четырёх матчей без побед в РПЛ, разгромив махачкалинское «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» прервал серию из четырёх матчей без побед в Мир Российской Премьер-Лиге, разгромив в 6-м туре «Динамо» Махачкала. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

Ранее в сезоне-2025/2026 сине-бело-голубые победили только «Ростов» (2:1) в 1-м туре. В четырёх матчах со 2-го по 5-й тур подопечные Сергея Семака трижды сыграли вничью с «Рубином» (2:2), ЦСКА (1:1) и «Спартаком» (2:2), а также уступили «Ахмату» (0:1).

После этой победы в активе «Зенита» стало девять очков. Команда Сергея Семака находится на пятой строчке в таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками располагается на 13-м месте.

Материалы по теме
Батраков снова забил головой! «Локо» легко разбирается с «Ростовом»! LIVE
Live
Батраков снова забил головой! «Локо» легко разбирается с «Ростовом»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android