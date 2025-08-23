«Зенит» прервал серию из четырёх матчей без побед в РПЛ, разгромив махачкалинское «Динамо»

Санкт-петербургский «Зенит» прервал серию из четырёх матчей без побед в Мир Российской Премьер-Лиге, разгромив в 6-м туре «Динамо» Махачкала. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Ранее в сезоне-2025/2026 сине-бело-голубые победили только «Ростов» (2:1) в 1-м туре. В четырёх матчах со 2-го по 5-й тур подопечные Сергея Семака трижды сыграли вничью с «Рубином» (2:2), ЦСКА (1:1) и «Спартаком» (2:2), а также уступили «Ахмату» (0:1).

После этой победы в активе «Зенита» стало девять очков. Команда Сергея Семака находится на пятой строчке в таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками располагается на 13-м месте.