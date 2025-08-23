Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов: «Жигули» ездить быстрее не станут, «Рубину» нужно четыре-пять новых футболистов

Рахимов: «Жигули» ездить быстрее не станут, «Рубину» нужно четыре-пять новых футболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2) высказался о необходимости в приобретении новых футболистов.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

— Что делать с таким количеством потерь?
— Что сделал «Спартак» с этим? Купил Барко, других игроков. Это футболисты уровня 5-10-15 млн. «Мерседес» же дороже, чем «Жигули». «Жигули» ездить быстрее не станут.

— Две недели осталось до конца окна.
— Для меня это как два дня. Нужно же договориться, привезти, обсудить все моменты по трансферу и контракту.

— Вы говорили, что команда уже давно играет на максимуме. Возможен провал по результату?
— Это напряжение присутствует уже в течение года. Я всегда пытаюсь что-то сделать, чтобы его не было. Ты будешь держать «КАМАЗ» на плечах, рано или поздно согнёшься. Нам нужно как минимум четыре-пять футболистов, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Рахимов: все ждут от Даку феерической игры, так не бывает даже у великих футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android