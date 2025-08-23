Рахимов: «Жигули» ездить быстрее не станут, «Рубину» нужно четыре-пять новых футболистов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2) высказался о необходимости в приобретении новых футболистов.

— Что делать с таким количеством потерь?

— Что сделал «Спартак» с этим? Купил Барко, других игроков. Это футболисты уровня 5-10-15 млн. «Мерседес» же дороже, чем «Жигули». «Жигули» ездить быстрее не станут.

— Две недели осталось до конца окна.

— Для меня это как два дня. Нужно же договориться, привезти, обсудить все моменты по трансферу и контракту.

— Вы говорили, что команда уже давно играет на максимуме. Возможен провал по результату?

— Это напряжение присутствует уже в течение года. Я всегда пытаюсь что-то сделать, чтобы его не было. Ты будешь держать «КАМАЗ» на плечах, рано или поздно согнёшься. Нам нужно как минимум четыре-пять футболистов, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.