«Аугсбург» переиграл «Фрайбург» в матче Бундеслиги
Завершён матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Аугсбург». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау). В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин).
Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Окончен
1 : 3
Аугсбург
0:1 Яннулис – 32' 0:2 Матсима – 42' 0:3 Вольф – 45+2' 1:3 Грифо – 58'
Димитрис Яннулис на 32-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд, Крислен Матсима на 42-й минуте удвоил преимущество команды, Мариус Вольф на 45+2-й минуте забил третий мяч «Аугсбурга». Винченцо Грифо на 58-й минуте реализовал пенальти и отыграл один мяч «Фрайбурга».
В следующем туре «Фрайбург» 31 августа встретится в гостях с «Кёльном», «Аугсбург» 30 августа примет на своём поле «Баварию».
