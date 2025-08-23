«Аугсбург» переиграл «Фрайбург» в матче Бундеслиги

Завершён матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Аугсбург». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау). В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин).

Димитрис Яннулис на 32-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд, Крислен Матсима на 42-й минуте удвоил преимущество команды, Мариус Вольф на 45+2-й минуте забил третий мяч «Аугсбурга». Винченцо Грифо на 58-й минуте реализовал пенальти и отыграл один мяч «Фрайбурга».

В следующем туре «Фрайбург» 31 августа встретится в гостях с «Кёльном», «Аугсбург» 30 августа примет на своём поле «Баварию».