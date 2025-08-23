Скидки
Главная Футбол Новости

Фрайбург — Аугсбург, результат матча 23 августа 2025, счет 1:3, 1-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Аугсбург» переиграл «Фрайбург» в матче Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Аугсбург». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау). В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин).

Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 3
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Яннулис – 32'     0:2 Матсима – 42'     0:3 Вольф – 45+2'     1:3 Грифо – 58'    

Димитрис Яннулис на 32-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд, Крислен Матсима на 42-й минуте удвоил преимущество команды, Мариус Вольф на 45+2-й минуте забил третий мяч «Аугсбурга». Винченцо Грифо на 58-й минуте реализовал пенальти и отыграл один мяч «Фрайбурга».

В следующем туре «Фрайбург» 31 августа встретится в гостях с «Кёльном», «Аугсбург» 30 августа примет на своём поле «Баварию».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
